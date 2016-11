Ärzte Zeitung, 18.11.2016 1

E-Mail gehackt?

Online-Test gibt die Antwort

Mit dem Identity Leak Checker, einem Online-Sicherheitscheck des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), lässt sich überprüfen, ob die eigene E-Mail-Adresse gehackt wurde. Sicherheitsforscher würden dabei den Abgleich mit mittlerweile mehr als 2 Milliarden gestohlener und im Internet verfügbarer Identitätsdaten ermöglichen, berichtet das Institut. Alles was Internetnutzer tun müssen, ist ihre E-Mail-Adresse unter https://sec.hpi.de/ilc einzugeben. Der Check ist kostenlos. Das Tool gibt es seit 2014, seither haben laut dem HPI 2,5 Millionen Nutzer ihre Daten prüfen lassen. In 230.000 Fällen hätten Nutzer darüber informiert werden müssen, dass ihre E-Mail-Adresse in Verbindung mit anderen persönlichen Daten im Internet offen zugänglich gewesen sei. (reh)