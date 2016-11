Ärzte Zeitung, 18.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



IT

App-Baukasten aus dem Hause Microsoft

Für IT-affine Praxen, die auf App-Anwendungen auch im eigenen Praxisalltag nicht verzichten wollen, bietet Microsoft seit November PowerApps und Microsoft Flow – auch in deutscher Sprache – an. Flow ist laut Microsoft die Lösung des Unternehmens, um unterschiedliche Anwendungen miteinander zu verbinden und Workflows zwischen diesen Apps zu automatisieren oder Daten unterschiedlicher Quellen zentral zu sammeln. Mit PowerApps lassen sich hingegen eigene datenbasierte Services entwickeln, ohne dafür programmieren zu müssen. Beide Apps seien in Dynamics 365 sowie in die Abo-Versionen Office 365 Enterprise, Business Premium und Essentials integriert, wo sie über SharePoint zur Verfügung stünden, heißt es. (reh)