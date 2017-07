Ärzte Zeitung online, 30.06.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Frühjahrsumfrage 2017

Die Gewinner stehen fest

FRANKFURT/MAIN. Die Frühjahrsumfrage von Deutsche Bank und Springer Medizin hat unter anderem gezeigt, dass Ärzte für eine weitere Liberalisierung bei der Anstellung von Ärzten in Einzelpraxen und Gemeinschaftspraxen sind. Außerdem hat das halbjährlich wiederholte Investitionsbarometer ergeben, dass in Praxen ein hoher Modernisierungsbedarf herrscht (wir berichteten). Nun sind auch die Gewinner ausgelost. Das ausgelobte iPad Pro geht an die Internistin Dipl.-med. Margaritta Ost aus Chemnitz. Die fünf Bücher aus dem Springer-Verlag "Arztpraxis – erfolgreiche Abgabe" gehen an die Allgemeinärzte Dr. Ralf Schipper (Mohnheim) und Dr. Axel Rubach (München), die Internisten Dr. Andreas Fey (Köln) und Dr. Marion Volgger (Lohmar) sowie an die Kinderärztin Dr. Gudrun Schuhmann (Bützow). (ger)