MFA-Verband fordert Plus von sechs Prozent

So lange bei den Ärzten als Arbeitgeber Punktwerterhöhungen von lediglich 0,9% für das Jahr 2017 in den Verhandlungen mit den Krankenkassen verhandelt werden konnten ist eine Forderung von 6% als Lohnerhöhung angesichts der schon in den Vorjahren verhandelten Lohnerhöhungen für die MFA schlichtweg realitätsfern.Die Abhängigkeit des Honorars der Ärzte von den Krankenkassen ist unmittelbar mit dem Lohn der medizinischen Fachangestellten verknüpft. In Nordrhein-Westfalen kommt sogar die 0,9% Punktwerterhöhung nicht an. Hier werden teilweise erbrachte Leistungen in der Gesamtvergütung nicht mehr vergütet, da nicht genug Honorar im Topf ist. Natürlich sollen alle MFA an allgemeinen Lohnsteigerungen teilhaben...aber dann auch im gleichen Verhältnis gemessen am Honorarzuwachs der im Kassensystem tätigen Ärzte.Von den Vertretern der Ärzte wird hier von der Basis erwartet sich daran zu orientieren um die Wirtschaftlichkeit der Praxen nicht zu gefährden und indirekt damit auch die Arbeitsplätze der MFA. Auch das sollte der Verband der medizinischen Fachberufe berücksichtigen und hier umsichtig im Sinne der Mitglieder (MFA) handeln.Dr. G. HeinschInternist / hausärztliche Tätigkeit zum Beitrag »





Dazu gäbe es viel zu sagen. Hier nur in aller Kürze:

Der Verband der Medizinischen Fachangestellten möchte gern eine Gewerkschaft sein; nur eine Gewerkschaft kann und darf Tarifverhandlungen führen. Von einer Mitgliedschaft dieses Verbandes in einem Gewerkschaftsverbund ist aber nichts bekannt. Auch dürfen selbst Gewerkschaften nur dann Tarifverhandlungen führen, wenn sie „mächtig“ sind, d.h., wenn sie ihre Forderungen ggf. auch mit Kampfmassnahmen durchsetzen könnten. Für eine solche Mächtigkeit aber ist der Verband viel zu klein.

Die Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeber auf der anderen Seite ist noch viel kleiner, ein Mini- oder Pseudo-Verein, mehr ist nicht zu erfahren, angesiedelt bei der Ärztekammer. Er ist keinesfalls eine Vertretung der niedergelassenen Ärzte („Tarifpartei der Praxischefs“ ????), ist auch keine demokratisch legitimierte Vertretung der deutschen Ärzteschaft.



So sind beide Verhandlungspartner für Tarifverhandlungen überhaupt nicht legitimiert. Hier wird uns Sand in die Augen gestreut! Wer mehr wissen will, der kann nachlesen:

unter http://dr-guenterberg.de/content/publikationen/presse-buecher/2011/PatR_11-06-S1.pdf

und http://dr-guenterberg.de/content/publikationen/presse-buecher/2011/PatR_11-06-S10-12.pdf



Nach Abschluss ihres „Gehaltstarifvertrages“ haben die Vertragsparteien die vereinbarten Gehälter stets in einer Pressemitteilung als „Mindestbedingungen“ bezeichnet. Solche Hinweise in der Öffentlichkeit sollen natürlich Begehrlichkeiten wecken. Nun kann aber dauerhaft in unserem Land niemand mehr ausgeben, als er einnimmt. Das gilt auch für niedergelassene Ärzte als Arbeitgeber. Wenn der niedergelassene Arzt seine wirtschaftliche Existenz sichern und seinen Mitarbeitern den Arbeitsplatz erhalten will, kann er nur Gehälter zahlen, die den Umständen angemessen sind, kann er bei minimal gestiegenen Einnahmen und stärker steigenden Kosten keine höheren, keine Wunschlöhne zahlen. Nur wenn der niedergelassene Arzt tarifgebunden ist, muss er diesem „Tarifvertrag“ folgen.



Um Missverständnissen vorzubeugen: Es steht außer Frage, dass auch die Arzthelferinnen (gemeint sind auch alle anderen Mitarbeiter der Ärzte) eine angemessene Bezahlung und die Anpassung an die Inflation verdient haben. Wenn man heute, ob tarifgebunden oder nicht, solchen Pseudo-Tarifverhandlungen und Wunschlöhnen nicht folgen kann, sollte man auch nicht vergessen, dann, wenn sich die Überschüsse der Praxis einmal dauerhaft erhöhen, die Mitarbeiter daran zu beteiligen.



Dr. Günterberg

Gynäkologe. Berlin

