Ärzte Zeitung online, 05.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Gehaltsvereinbarungen

Tarifverhandlungen für MFA geht in die nächsRunde

BERLIN. Auch nach der zweiten Verhandlungsrunde über neue Tarifverträge für Medizinische Fachangestellte (Gehalts- und Manteltarifvertrag), trennten sich die Verhandlungspartner ohne Einigung. Wie die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/ Medizinischen Fachangestellten (AAA) mitteilt, habe man sich dennoch mit dem Verband medizinischer Fachberufe (VmF) intensiv und konstruktiv ausgetauscht. So habe die AAA nochmals ihr Angebot zur inhaltlichen Umgestaltung des 13. Gehaltes in § 12 Manteltarifvertrag (MTV) in eine Jahressonderzahlung erläutert. Die Gespräche werden nun im Juni fortgesetzt. (run)