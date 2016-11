Ärzte Zeitung online, 23.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Entscheidung

Darf eine Frau mit Silikonbrüsten Polizistin werden?

Frauen in NRW müssen mindestens 1,63 Meter groß sein und ein Schwimmabzeichen haben, um Polizistin zu werden. Nicht erlaubt sind dagegen Brustimplantate. Ob das rechtmäßig ist, entscheidet heute ein Gelsenkirchener Gericht.

Darf eine Frau mit Brustimplantaten den Polizeidienst antreten? Das entscheidet heute ein Gericht in NRW. © detailblick / Fotolia

GELSENKIRCHEN. Eine Frau mit Silikonbrüsten will sich auf dem Gerichtsweg in den Polizeidienst einklagen. Das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen verhandelt heute den Fall und will später ein Urteil fällen.

Ein Polizeiarzt hatte vor drei Jahren entschieden, dass die damals 31-jährige Frau wegen ihrer Brustimplantate nicht aufgenommen werden darf. Es bestehe die Gefahr, dass die Einlage bei bestimmten Einsätzen reiße.

Dagegen zog die Frau aus Dortmund vor Gericht. Die Richter wollen am Mittwoch auch das Gutachten eines Arztes hören.

Erhöhte Verletzungsgefahr?

Laut der bundesweit geltenden Polizeiverordnung sind Frauen mit Implantaten in der Brust wegen erhöhter Verletzungsgefahr nicht geeignet für den Polizeidienst. Gerichte hatten aber auch anders entschieden. Eine Bewerberin hatte sogar mit Erfolg den Petitionsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg eingeschaltet.

Die Frau aus Dortmund sieht sich als Sonderfall, weil ihre Implantate hinter der Muskulatur eingesetzt seien. Gesundheitliche Gründe gab es nicht für die Operation. (dpa)

Mehr später auf aerztezeitung.de oder ab 18 Uhr in unserer App.

Topics Schlagworte Recht (11637)