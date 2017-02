Ärzte Zeitung online, 24.02.2017 1

Schönheits-Op zu gewinnen

Wettbewerbszentrale beanstandet Radio-Aktion

BAD HOMBURG. Die Wettbewerbszentrale hat nach eigenen Angaben die aktuelle Aktion von RTL Radio Center Berlin "Arno zahlt Deine Schönheits-OP!" beanstandet und deren Einstellung gefordert. Bei der Aktion würden Hörerinnen des Senders aufgefordert, ihre Bewerbung "vertraulich und mit Foto Deiner Problemzone" an einen benannten Arzt zu senden.

Werde der Name der Bewerberin zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Radiosendung genannt, so zahle der Sender den Eingriff. Die Wettbewerbszentrale ist der Auffassung, dass solche Aktionen gegen das Heilmittelwerbegesetz verstoßen. Danach ist die Verlosung medizinischer Behandlungen unzulässig. Ärzten verbietet das Berufsrecht eine derartige Werbung.

Wie die Wettbewerbszentrale hinweist, handele es sich bei der Berliner Aktion keineswegs um einen Einzelfall. Bereits Mitte Januar habe ein Bayerischer Radiosender die Verlosung von Brustoperationen eingestellt, nachdem die Wettbewerbszentrale die seinerzeitige Aktion bestandet hatte.(maw)