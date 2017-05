Ärzte Zeitung online, 11.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Hessen

Abrechnungsbetrug? Ärztin vor Gericht

FRANKFURT/MAIN. Eine Allgemeinmedizinerin aus Hessen soll im großen Umfang bei der Abrechnung von Leistungen betrogen haben. Dadurch sei ein Schaden von fast 370.000 Euro entstanden, teilte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Gegen die Ärztin wurde Anklage wegen gewerbsmäßigen Betruges in 14 Fällen und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung in 153 Fällen erhoben. Die 54-Jährige aus Mittelhessen soll zwischen 2010 und 2013 nicht vorgenommene Behandlungen abgerechnet und dafür unter anderem die Unterschriften ihrer Patienten gefälscht haben. Der Fall war 2011 ins Rollen gekommen, nachdem die KV Hessen Unstimmigkeiten bei der Abrechnung festgestellt und Anzeige erstattet hatte. Die Ermittler durchsuchten daraufhin die Praxisräume und die Wohnung der Ärztin und befragten rund 150 Patienten.(dpa)