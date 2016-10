Ärzte Zeitung, 13.10.2016 1

Medikationsplan

Hessen lehnt Gebühr für EDV-Update ab

FRANKFURT/MAIN. Die Vertreterversammlung der KV Hessen hat eine Resolution verabschiedet, mit der sich die Delegierten gegen zusätzliche EDV-Kosten für die Einführung des Medikationsplans wenden.

Die Kosten, hätten "vielmehr die Hersteller von Arztinformationssystemen (AIS) zu tragen", teilte die KV Hessen zu Wochenbeginn mit.

Unter anderem heißt es in der Resolution, der Medikationsplan sei "per Gesetz als zusätzliche Leistung in die Gebührenordnung aufgenommen worden und muss, wie alle anderen EBM-Änderungen im Rahmen der Routine-Updates auch, durch die AIS-Hersteller erbracht werden". (cw)