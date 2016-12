Künftig eigene Richtlinie für Zahnärzte

Lange erwartet, auch von den KZVen - mal sehen, was darin steht. Wobei sich schon bisher mehr als 90 Prozent der Zahnärzte und Kieferorthopäden nach den Vorgaben der bisherigen HMR richteten, wenn sie z. B. logopädische Verordnungen ausgestellt haben. Also nach 12 Wochen behandlungsfreier Zeit Eintritt eines neuen Behandlungsfalls mit erneuter Erstverordnung. Bei der KZV Nordrhein vermutete man, dass sie dies in Unkenntnis der bisherigen Rechtslage taten. Hier wird nun hoffentlich die erwünschte klare Regelung kommen. zum Beitrag »