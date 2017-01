Ärzte Zeitung, 17.01.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Versandverbot

Kippt das "Nein" der SPD?

Im Streit um den Rx-Versand betont Apothekerpräsident Kiefer das Gemeinwohl, dem öffentliche Apotheken dienten.

SCHLADMING/KÖLN. Zur Eröffnung des Apothekerkongresses Pharmacon im österreichischen Schladming hat am Wochenende der Präsident der Bundesapothekerkammer, Dr. Andreas Kiefer, die Alternativlosigkeit eines Versandhandelsverbots für verschreibungspflichtige Arzneimittel betont.

"Jeder, der am Sonntagmittag eine Apotheke braucht, findet eine in seiner Nähe. Notdienst und viele andere Gemeinwohlpflichten grenzen wohnortnahe Apotheken von ausländischen Versendern ab". Diese Infrastruktur sei, so Kiefer, nach der Aufhebung der Preisbindung für ausländische Versandapotheken durch das im Oktober ergangene Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Rx-Boni "massiv gefährdet".

Digitalisierung bloß Augenwischerei?

Kritischen Stimmen, die ein Versandhandelsverbot im Widerspruch zur digitalen Vernetzung sehen, hielt Kiefer "Augenwischerei" entgegen. "Was hat es mit Digitalisierung zu tun, wenn ein Patient sein ärztliches Rezept per Post verschickt und dafür einige Tage später ein Paket erhält?" Wie sehr die Apotheker das EuGH-Urteil umtreibt, belegt das jüngste Branchenbarometer "Apokix" des Kölner Instituts für Handelsforschung.

Demnach zählt das Rx-Versandverbot für mehr als zwei Drittel (72,5 Prozent) der knapp 200 Panel-Teilnehmer zu den wichtigsten Themen des neuen Jahres. Für knapp 44 Prozent der Teilnehmer – doppelt so viele wie bei einer früheren Befragung Anfang 2016 – ist der Wettbewerb mit Versandapotheken aktuell besonders relevant.

Dagegen hat sich im Erhebungszeitraum Dezember der Indexwert für die Geschäftserwartungen laut IfH nur leicht verschlechtert. Demnach gehen jetzt knapp 63 Prozent der Panel-Teilnehmer davon aus, "dass sich ihre wirtschaftliche Situation verschlechtern wird".

Unterdessen ist die politische Meinungsbildung zum Versandhandelsverbot weiterhin parteiübergreifend uneinheitlich. Nachdem sich der mächtige SPD-Landesverband NRW kürzlich für ein Verbot ausgesprochen hat, rückt auf Bundesebene nun auch der aus NRW-Reihen stammende Karl Lauterbach von seinem bis dato kategorischen "Nein" ab. Am Sonntag twitterte der Gesundheitsexperte, ein Versandverbot wäre für die Genossen "nur möglich, wenn Zuzahlung für Chroniker ganz wegfiele". (cw)