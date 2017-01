Ärzte Zeitung, 23.01.2017 1

Rx-Versand

Andriukaitis nennt Überlegungen legitim

BERLIN. EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis hat sich am Donnerstag im Bundestags-Gesundheitsaussschuss auch zum geplanten Verbot des Rx-Versands geäußert. Wenn Online-Verkäufe von Medikamenten zu Problemen in einem EU-Land führten, sei es legitim, so Andriukaitis, sich zu überlegen, wie das Problem zu lösen sei. Wie verlautet, soll der Kommissar aber auch Bedenken gegen das Verbotsvorhaben angemeldet haben.

Unterdessen erneuerte der Ausschuss-Vorsitzende Edgar Franke (SPD) sein Nein zum Verbot des Rx-Versands ("Rezept von gestern!"). Offenbar ist die Idee seines Parteifreundes Karl Lauterbach, für die SPD-Zustimmung zum Versandverbot die Zuzahlung abzuschaffen, nicht Fraktionslinie. (cw)