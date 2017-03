Immer wieder mal schaue ich in die Portale von AOK oder Jameda und finde in den allermeisten Fällen der Ärztinnen und Ärzte, die ich aufsuche mal eine und mal zwei Bewertungen, meist steinalt. Ein paar ganz wenige - welche die meisten von uns auch kennen als Selbst-Vermarkter - haben Dutzende von Einträgen, welche die Leistungen meist auch noch in höchsten Tönen loben.

Meine Erfahrungen sind, daß sich Mundpropaganda an erster Stelle befindet, und zwar in beide Richtungen.

