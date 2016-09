Ärzte Zeitung, 20.09.2016 1

DAX-Unternehmen

Bayer setzt sich neue Renditeziele

LEVERKUSEN. Nachdem Mitte voriger Woche Bayers Ankündigung, den US-Konzern Monsanto zu übernehmen, am Kapitalmarkt noch keine Euphorie auslöste, haben die Leverkusener am Dienstag mit der Bekanntgabe neuer Wachstumsziele der eigenen Aktie erkennbar Nachfrageimpulse gegeben. Ausführlich widmete sich Konzernchef Werner Baumann vor allem den Pharma-Perspektiven– wohl auch ein Signal an die Belegschaft, aus der zuletzt Sorgen laut wurden, die Sparte könnte nach dem Milliarden-Deal zugunsten der Agro-Sparte bei konzerninternen Investitionsentscheidungen ins Hintertreffen geraten.

Bis Ende 2018 will Bayer mit verschreibungspflichtigen Originalen im Schnitt pro anno sechs Prozent mehr umsetzen. 2015 erlöste die Sparte 15,3 Milliarden Euro. Die operative Gewinnmarge vor Abschreibungen und Sondereinflüssen soll 2018 zwischen 32 und 34 Prozent erreichen. Zum Vergleich: Voriges Jahr betrug sie 30,1 Prozent. Für die fünf wichtigsten, bereits im Markt etablierten Rx-Innovationen (Xarelto®, Eylea®, Xofigo®, Adempas®, Stivarga®) erwartet Baumann jetzt kumulierte jährliche Peaksales von mehr als zehn Milliarden Euro. Bislang wurden für diese Produkte 7,5 Milliarden Euro gemeinsamer Spitzenumsatz in Aussicht gestellt.

Auch um den Pipeline-Nachschub steht es nicht schlecht. Bayer arbeite an "vielversprechenden Produktkandidaten", von denen sechs ein kombiniertes Umsatzpotenzial in Spitzenjahren von "mindestens sechs Milliarden Euro" hätten. Insgesamt befänden sich aktuell 19 Projekte in der reifen klinischen Phase III. Bis Ende 2023 "planen wir mindestens 20 Produktausbietungen bei Pharmaceuticals", kündigte Baumann an.

Die weiteren Wachstumsziele: Im OTC-Geschäft soll die bereinigte operative Marge 2018 etwa 25 Prozent erreichen (2015: 24 Prozent), im Veterinärgeschäft zwischen 23 und 24 Prozent (aktuell: 23,4 Prozent) und im Geschäft mit Saatgut und Agrarchemikalien 30 Prozent (2015 pro forma mit Monsanto: 27 Prozent). (cw)