Auszeichnung

Chemieunternehmen für Gesundheitsschutz geehrt

DÜSSELDORF. Der Verband der Chemischen Industrie hat in Düsseldorf Projekte aus Branchen-Unternehmen ausgezeichnet, die dem Schutz von Gesundheit und Umwelt sowie der Sicherheit von Mitarbeitern und Nachbarschaft gewidmet sind. Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland nehme seit 25 Jahren am internationalen Responsible-Care-Programmteil, heißt es. Sieger bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sei die Hanauer Firma Umicore, die seit Jahren ihre Mitarbeiter "auf spannende und abwechslungsreiche Weise" motiviere, Arbeitsunfälle zu verringern. (maw)