Ärzte Zeitung, 20.10.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ärzte und MFA

Auch weiterhin stark nachgefragt

ESCHBORN. Die deutsche Wirtschaft sucht weiterhin händeringend nach Mitarbeitern. Laut einer Studie des Personaldienstleisters Manpower Group ("Fachkräftemangel 2016") melden derzeit 49 Prozent der Unternehmen, "massive Probleme" zu haben, "offene Stellen zu besetzen".

Angeführt wird das Ranking der am schwierigsten zu besetzenden Positionen von Facharbeitern und Handwerkern, gefolgt von Vertriebsmitarbeitern und Ingenieuren. Ärzte und Medizinische Fachangestellte liegen hinter Managern auf Platz 5.

In Deutschland falle der Fachkräftemangel drastischer aus, als in anderen EU-Ländern, heißt es. Für die Studie wurden laut Manpower im 3. Quartal dieses Jahres über 42.000 Personalverantwortliche in 43 Ländern befragt. (cw)