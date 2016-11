Ärzte Zeitung, 15.11.2016 1

Pharma NRW

Investitionen weit über Durchschnitt

BERLIN/DÜSSELDORF. Der Pharma-Standort Nordrhein-Westfalen präsentiert sich in guter Verfassung. 2015 hat sich nach Angaben des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen (vfa) der Branchenumsatz um 3,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro erhöht. Mit 12.300 Beschäftigten waren 1,6 Prozent mehr Mitarbeiter für die in NRW ansässigen Arzneimittelhersteller tätig. 337 Millionen Euro hätten die vfa-Mitglieder 2015 in NRW investiert; in den Jahren 2010 bis 2014 seien die Pharma-Investitionen hier "drei Mal stärker gewachsen als im deutschen Durchschnitt", heißt es. Vfa-Chefin Birgit Fischer: "Die Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen sind gut und das industrielle Fundament für Wachtum robust und solide." (cw)