Unternehmen

Sanofi Pasteur ab Januar auf eigenem Weg

FRANKFURT/MAIN. Sanofi bietet ab 1. Januar auch in Deutschland Impfstoffe nur noch unter der Unternehmensmarke Sanofi Pasteur an. Als neue Geschäftseinheit sei Sanofi Pasteur in Berlin ansässig. "Damit ist die Auflösung des Gemeinschaftsunternehmens Sanofi Pasteur MSD endgültig vollzogen", teilt das Unternehmen mit. Sanofi und MSD hatten die Beendigung ihres Impfstoff-Joint-Ventures kürzlich offiziell bekannt gegeben. Beide Anbieter wollten künftig "ihre eigene Impfstoffstrategie in Europa verfolgen".

Fragen zu Sanofis Impfstoffen könnten Angehörige der Fachkreise derzeit noch unter der alten Telefonnummer 0800/594 4444 stellen, heißt es. Ab 1. Januar gebe es dafür die neue Rufnummer 0800/5454010. (cw)