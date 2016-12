Ärzte Zeitung, 09.12.2016 1

Neuer Geschäftsführer bei AstraZeneca Deutschland

HAMBURG. AstraZeneca Deutschland bekommt zum 1. Januar einen neuen Geschäftsführer. Nach vier Jahren an der Spitze der deutschen Landesgesellschaft soll Dirk Greshake (47), wie es heißt, neue Aufgaben im Konzern übernehmen. Sein Nachfolger wird der Niederländer Hans Sijbesma (55). Sijbesma ist seit 15 Jahren bei AstraZeneca. Zunächst trug er Mitverantwortung für Marketing und Sales in den Niederlanden. Von 2006 bis 2009 leitete er die Konzerngeschäfte in Italien. Anschließend kehrte er als Geschäftsführer zurück in die Niederlande. Berufliche Pharma-Stationen vor AstraZeneca waren für Sijbesma unter anderem Altana (heute Takeda) und Yamanouchi (heute Astellas). (cw)