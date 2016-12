Ärzte Zeitung, 12.12.2016 1

Arzneimittelsicherheit

Securpharm startet Pilot mit Kliniken

FRANKFURT/MAIN. Ab 2019 sollen Rx-Produkte anhand eines Seriennummern-Systems ("Serialisierung") regelhaft einer Echtheitsprüfung unterzogen werden. Das gilt nicht nur für öffentliche, sondern auch für Krankenhausapotheken. Dazu will die mit dem Aufbau der Echtheitsprüfung betraute Organisation Securpharm ab Anfang 2017 einen Pilotversuch starten. "Die Prozesse für die Verifizierung in einer Klinikapotheke sind mit denen in einer öffentlichen Apotheke nur bedingt vergleichbar,", begründet Securpharm den gesonderten Test. Auch würden noch Firmen gesucht, die serialisierte Ware zu dem Test beisteuern. (cw)