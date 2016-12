Ärzte Zeitung, 13.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Sana-Kliniken

Mit Neurostimulator erfolgreich gegen Reflux

BERLIN. Die Sana Kliniken haben nach eigenen Angaben in Berlin erstmals einen implantierbaren Neurostimulator erfolgreich eingesetzt. Zwei Patientinnen mit chronischem Reflux erhielten den Stimulator bei minimal-invasiven Operationen. Beide Patientinnen seien seither symptomfrei. Implantierbare Neurostimulatoren sind eine Alternative zur etablierten medikamentösen Behandlung. Etwa jeder fünfte Erwachsene leidet laut Sana an Reflux-Symptomen. Funktional ähnelt der Neurostimulator einem Herzschrittmacher. Durch leichte elektrische Impulse an der Speiseröhrenwand erhöht er die Muskelspannung und setzt so den Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen wieder in Gang. (ami)