US-Gericht spricht Rekord-Entschädigung zu

WILMINGTON. Der US-Hersteller Merck & Co (in Europa: MSD) hat in einem Patentstreit mit dem kalifornischen Biotechunternehmen Gilead um den Hepatitis-C-Wirkstoff Sofosbuvir einen Teilsieg errungen. Eine Jury in Wilmington (Delaware) sprach dem Konzern am Donnerstag 2,54 Milliarden US-Dollar zu (rund 2,4 Milliarden Euro).

Nach Angaben des Nachrichtendienstes Bloomberg ist das die bis dato höchste Entschädigung, die je ein US-Gericht im Rahmen einer Patentverletzungsklage zugesprochen hat. Gilead will in Revision gehen.

2015 setzte Gilead mit Sofosbuvir (Sovaldi®) 5,3 Milliarden Dollar um. Mit dem Kombipräparat Harvoni® (Sofosbuvir + Ledipasvir) wurden 14 Milliarden Dollar erlöst. (cw)