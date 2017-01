Ärzte Zeitung online, 17.01.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kostendruck

OECD plädiert für neuen Ansatz bei Hochpreis-Arznei

PARIS. Die starke Zunahme hochpreisiger Medizin und steigende Arzneipreise erhöhen den Druck bei den öffentlichen Gesundheitsausgaben und stellen die Preisstrategien der innovativen Pharmaunternehmen in Frage.

Das postuliert der am Dienstag anlässlich des OECD-Gesundheitsministertreffens in Paris veröffentlichte Bericht "New Health Technologies: Managing Access, Value and Sustainability".

Wie es in dem Bericht heißt, müssten die Regierungen zusammen mit den Unternehmen und den Zulassungsbehörden einen neuen Ansatz zur Entwicklung und zum Einsatz neuer Gesundheitstechnologien definieren, der zu Innovationen ermutige, aber auch bezahlbare Arzneien mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis ermögliche. (maw)