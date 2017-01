Diskussion über Zuckersteuer geht weiter

Es ist doch so einfach: Die WHO hat vor zwei Jahren davor gewarnt, dass derjenige, der mehr als 5% seiner Energiezufuhr in Form von Zucker zu sich nimmt, früher oder später schwer erkranken wird. Deshalb gilt es auf EU-Ebene die Zuckermarktordnung den Bedürfnissen einer gesund zu erhaltenden Bevölkerung anzupassen, statt ab 1.10.2017 den Zuckermarkt der EU zu liberalisieren. Wenn das tatsächlich so wäre, dass es völlig egal sei, welches Lebensmittel als Energieträger wir zu uns nehmen, gäb es die Menschheit / Primaten erst gar nicht. Ausserdem wären zahlreiche Tierarten schon längst ausgestorben. Das liegt daran, dass die Zufuhr von Fruktose - siehe z. B. Bären, die sich an Früchten im Herbst nicht sattfressen können, um mit dem Vorrat an Fett den Winter zu überstehen - auf Dauer dafür sorgt, dass unsere Mitochondrien statt Energie zu erzeugen die Fettsynthese ankurbeln und unterhalten. Unsere Lebensmittelindustrie und andere haben seit Max Rubner (* 2. Juni 1854 in München; † 27. April 1932 in Berlin) nichts dazugelernt.Es ist doch so einfach: Die WHO hat vor zwei Jahren davor gewarnt, dass derjenige, der mehr als 5% seiner Energiezufuhr in Form von Zucker zu sich nimmt, früher oder später schwer erkranken wird. Deshalb gilt es auf EU-Ebene die Zuckermarktordnung den Bedürfnissen einer gesund zu erhaltenden Bevölkerung anzupassen, statt ab 1.10.2017 den Zuckermarkt der EU zu liberalisieren. zum Beitrag »