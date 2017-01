Ärzte Zeitung online, 25.01.2017 1

Therapeutische Proteine

Biotest gibt Geschäft gegen Minderheitsbeteiligung ab

DREIEICH. Der Blutproduktehersteller Biotest trennt sich von seinem US-Geschäft mit therapeutischen Proteinen. Die zuletzt in Schwierigkeiten geratene Linie wird von dem amerikanischen Plasmaderivate-Anbieter Adma Biologics übernommen. Biotest erhält dafür 50 Prozent minus eine Aktie an Adma, außerdem zwei Plasmazentren sowie Vertriebsrechte an Adma-Produkten für Europa und andere Märkte.

Im Gegenzug zahlt Biotest an Adma 11,5 Millionen Euro und gewährt dem Unternehmen einen Kredit über 14 Millionen Euro. Zudem werde sich Biotest mit bis zu 11,5 Millionen Euro an einer künftigen Kapitalerhöhung beteiligen. Operativ will sich Biotest in den USA jetzt auf die Plasmasammlung in eigenen Zentren konzentrieren. (cw)

