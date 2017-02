Ärzte Zeitung online, 03.02.2017 1

Fresenius Medical Care

Fresenius-Tochter übernimmt Mehrheit an australischem Klinikbetreiber

Bad Homburg/Spring Hill. Der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care (FMC) verstärkt sich mit einem Zukauf in Australien. Man habe an dem Tageskliniken-Betreiber Cura Day Hospitals einen Anteil von 70 Prozent gekauft, teilte die Fresenius-Tochter am Freitag mit. Es gebe zudem eine Option für die restlichen Anteile in den nächsten Jahren, sagte ein Unternehmenssprecher in Bad Homburg. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. In der australischen Zeitung "Australian Financial Review" wurde ein Firmenwert von 400 bis 450 Millionen australischen Dollar (bis zu 319 Mio Euro) genannt.

Cura Day betreibt 19 Tageskliniken in Australien. Im Geschäftsjahr 2015/2016 wurde ein Umsatz von 127 Millionen australischen Dollar (rund 87 Mio Euro) erzielt. FMC rechnet mit einem positiven Beitrag zum operativen Ergebnis im ersten Jahr nach Abschluss der Übernahme.

FMC ist ein Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Mit dem Zukauf wächst sein Netzwerk in Australien auf rund 40 ambulante Einrichtungen. (dpa)