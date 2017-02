Ärzte Zeitung online, 17.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Anthroposophika

Weleda erwartet leichtes Gewinnplus

SCHWÄBISCH GMÜND. Der Hersteller von Naturkosmetika und anthroposophisch begründeten Arzneimitteln Weleda AG meldet stabile Geschäfte: Nach vorläufigen Zahlen wurden 2016 rund 390 Millionen Euro erlöst (Vorjahr: 389,5 Millionen). Der Arzneimittelumsatz sank um fünf Prozent auf rund 109 Millionen Euro.

Grund dafür war die Rückgabe des Mistelextrakts Iscador® an den gemeinnützigen Verein für Krebsforschung in Arlesheim bei Basel. Mit Naturkosmetika wurden 281 Millionen Euro erlöst (+2,0 Prozent). Der Überschuss werde voraussichtlich über Vorjahr liegen, heißt es. Testierte Zahlen will Weleda Anfang Juni veröffentlichen. Für 2017 rechne man aufgrund der Einführung neuer Produkte mit einer leichten Geschäftsbelebung. (cw)