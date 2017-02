Ärzte Zeitung online, 21.02.2017 1

Bayer

Für die Aktionäre acht Prozent mehr

LEVERKUSEN. Das Geschäftsjahr 2016 verlief für den Pharma- und Chemiekonzern Bayer nach eigenen Angaben "sehr erfolgreich". "Daran wollen wir unsere Aktionäre angemessen beteiligen", kündigte Konzernchef Werner Baumann am Dienstag an. Die Dividende soll um acht Prozent angehoben werden. Für 2016 winken den Bayer-Aktionären demnach 2,70 Euro je Aktie (Vorjahr: 2,50). Entsprechend diesem Vorschlag summiert sich die Gewinnausschüttung auf 2,233 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,067 Milliarden). Der Konzern wird seinen Jahresabschluss bei der Bilanz-Pressekonfernz am Mittwoch in Leverkusen veröffentlichen. (cw)