Ärzte Zeitung online, 22.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pharma

Bayer-Chef kündigt weiteres Wachstum an

LEVERKUSEN. Nach starken Zahlen in 2016 bleibt Bayer optimistisch. Der Leverkusener Konzern rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatz von mehr als 49 Milliarden Euro. "Dies entspricht währungs- und portfoliobereinigt einem Anstieg im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich", sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann am Mittwoch vor Journalisten. Der Geschäftsbereich Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Originale) soll dazu 17 Milliarden Euro beitragen, voriges Jahr waren es 16,4 Milliarden Euro (plus sieben Prozent). Der Konzernumsatz stieg 2016 um 1,5 Prozent auf 46,8 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich um zehn Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. (iss)