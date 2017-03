Ärzte Zeitung online, 21.03.2017 1

Pharma

Sanofi Deutschland bekommt Finanzchefin

FRANKFURT/MAIN. Evelyne Freitag wird neue Geschäftsführerin Finanzen (Chief Finance Officer) der deutschen Landesgesellschaft von Sanofi. Freitag übernimmt das Amt zum 1. April von Dominique Carouge. Die Französin kommt vom Reifenhersteller Goodyear Dunlop, wo sie zuletzt als Geschäftsführerin & Chief Financial Officer für Deutschland, Österreich und Schweiz fungierte. Frühere berufliche Stationen Freitags waren unter anderem Pfizer Deutschland sowie der Daimler-Konzern. Die studierte Betriebswirtin, heißt es in einer Firmenmitteilung, sei nach Martina Ochel, die verantwortlich ist für die Orphan-Drug-Sparte Sanofi Genzyme, die zweite Frau in der Geschäftsführung von Sanofi Deutschland. (cw)