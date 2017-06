Ärzte Zeitung online, 08.06.2017 1

Pharmaexporte

Transco bietet Pharmalogistik in den Iran

SINGEN/TEHERAN. Die Logistikgruppe Transco hat eine Tochterfirma mit Niederlassung in Teheran gegründet. Die Transco Iran GmbH, heißt es, organisiere Lieferungen pharmazeutischer Erzeugnisse in den Iran gemäß internationalem GDP-Standard ("Good Distribution Practice"). Außerdem würden Rohstoffe, Maschinen und Anlagenteile befördert. Mit der Neugründung nutze man "die Wirtschaftspotenziale, die sich durch die Lockerung der Sanktionen gegen den Iran ergeben". Die ersten Transporte von Deutschland aus sollen im zweiten Halbjahr starten. Neben temperaturstabilen LKW biete Transco auch Luftfracht an. Zudem werde ein Seetransport in die südiranische Hafenstadt Bandar Abbas vorbereitet. (cw)