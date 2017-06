Ärzte Zeitung online, 16.06.2017 1

Brandenburg

Bundeskanzlerin weiht Takeda-Neubau ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (Bild Mitte) beim Scherenschnitt zur Neubaueinweihung. © Takeda

ORANIENBURG: Die Kanzlerin bei Takeda: Am Freitag eröffnete Angela Merkel zusammen mit dem japanischen Botschafter in Deutschland, Takeshi Yagi, ein neues Produktionsgebäude am Standort Oranienburg. Rund 100 Millionen Euro seien in das mittlerweile dritte Produktionsmodul sowie in den Ausbau des Hochregallagers geflossen, heißt es. Das Land Brandenburg beteiligte sich mit 23 Millionen Euro. Durch die Kapazitätserweiterung würden 180 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen. Ebenfalls rund 100 Millionen Euro werden den Angaben zufolge derzeit in Singen am Bodensee, dem zweiten deutschen Takeda-Werk, verbaut. Dort entsteht ein neues Gebäude zur Impfstoffproduktion. (cw)