Ärzte Zeitung online, 03.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Preisverleihung

Entscheidung über Praxis-Preis fällt heute

BERLIN. Jury und Publikum haben ihr Votum abgegeben, heute Mittag werden die Gewinner des Erfolgs-Rezept Praxis-Preises in Berlin gekürt.

Um den gemeinsam von der Fachverlagsgruppe Springer Medizin und UCB Innere Medizin initiierten Preis hatten sich Ärzte und Praxisteams aus ganz Deutschland beworben. Unter den besten Bewerbern haben Leser der "Ärzte Zeitung" in einem Online-Voting sowie eine unabhängige Jury die Gewinner ausgewählt, die heute in einer Veranstaltung in Berlin ausgezeichnet werden.

Lesen Sie an dieser Stelle ab 15 Uhr, welche Projekte von Ärzten und ihren Teams gewonnen haben. Weitere Informationen finden Sie ab Sonntagabend in der App-Ausgabe der "Ärzte Zeitung". (ger)