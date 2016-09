Ärzte Zeitung online, 28.09.2016 1

Zeitgeist 2016

Grün, gesund und bürgerlich

BERLIN. Gegenwärtig herrscht in Deutschland eine Bio- und Fitnesswelle vor. Der Lebensstil ist vorwiegend grün und gesundheitsbewusst. Zu diesem Ergebnis kommt der "Freiheitsindex Deutschland 2016" des Heidelberger John Stuart Mill Instituts, der am Dienstag in Berlin präsentiert wurde.

Eine überwiegende Mehrheit der Befragten (92 Prozent) ist demnach der Überzeugung, dass Bio-Produkte angesagt sind, gefolgt von Fitness (91 Prozent) und Sport treiben (89 Prozent). Alkohol zu trinken, halten hingegen nur 42 Prozent der Deutschen für modern.

Der Zeitgeist in Deutschland 2016 sei "grün, gesund und bürgerlich", fassen die Wissenschaftler zusammen. (dpa)