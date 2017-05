Ärzte Zeitung online, 19.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bürgerversicherung

Für Ärzte sechs Milliarden Euro weniger

Der allmählich anhebende Bundestagswahlkampf lässt das Schreckgespenst Bürgerversicherung wieder wach werden. Der PVS Verband rechnet die Einbußen vor, die Ärzte zu erwarten hätten.

Von Ilse Schlingensiepen

KÖLN. Die Privatärztlichen Verrechnungsstellen (PVS) malen ein tiefschwarzes Bild der Folgen, die eine Bürgerversicherung – wie sie im Wahlprogramm der SPD steht – für die Zukunft der haus- und fachärztlichen Versorgung hätte. Die mit dem Ende der Dualität von gesetzlicher und privater Krankenversicherung unweigerlich verbundene einheitliche Gebührenordnung würde bei den niedergelassenen Ärzten zu Umsatz- und Gewinneinbußen von rund sechs Milliarden Euro jährlich führen, heißt es in einer aktuellen Untersuchung des PVS Verbands. Eine ähnliche Studie hatte der Verband auch schon zum Bundestagswahlkampf 2013 veröffentlicht.

Aktuelle Online-Umfrage: Nehmen Sie teil! Was halten Sie von der Idee einer Bürgerversicherung?

"Mit einer Bürgerversicherung hungern wir die ambulante Versorgung schlicht und einfach aus", so Dr. Hans-Joachim Kaiser, stellvertretender Vorsitzender des PVS Verbands und Autor der Broschüre "Experiment Bürgerversicherung". Die PVS widmen sich dem Thema nicht zufällig, hängt doch ihr Geschäftsmodell zum großen Teil von der Existenz der PKV ab.

In seiner Untersuchung stützt sich Kaiser vor allem auf Daten des Statistischen Bundesamtes und des Wissenschaftlichen Instituts der PKV. Danach beliefen sich die Einnahmen der Ärzte aus PKV, Beihilfe und Selbstbehalten 2014 auf 10,44 Milliarden Euro. Davon entfielen 5,99 Milliarden Euro auf den sogenannten Mehrumsatz, also die zusätzlichen Vergütungen, die Ärzte allein dadurch erzielen, dass Patienten nicht gesetzlich, sondern privat versichert sind.

Dieses Geld würde bei der Einführung einer Bürgerversicherung komplett verloren gehen, betont Kaiser. "Gemessen an den Gesamthonoraren aus GKV, PKV, Beihilfe und Selbstbehalten würden die Ärzte 13,7 Prozent ihrer Vergütungen in einer Bürgerversicherung einbüßen." Die von einem Teil der Verfechter eines neuen Systems in Aussicht gestellte Anhebung des EBM-Honorars bleibt bei der Betrachtung außen vor, da sie sich derzeit nicht beziffern lässt.

Laut Kaisers Rechnung würde sich bei einem Hausarzt der Umsatzrückgang pro anno auf durchschnittlich 22 216 Euro belaufen, was einem Anteil von 8,1 Prozent am Durchschnittshonorar in dieser Fachgruppe entspricht. Ein Kinderarzt würde 30.764 Euro weniger einnehmen (10,8 Prozent Einnahmenverlust). Fachärzte wären vom Wegfall des Mehrumsatzes deutlich härter betroffen. Bei ihnen reicht die Spanne von 41.054 Euro (16,6 Prozent) für Neurologen, Psychiater, Kinderpsychiater und Psychotherapeuten bis zu 269.937 Euro (29,3 Prozent) Einbuße für Radiologen und Nuklearmediziner. Relativ am stärksten betroffen wären Dermatologen mit 41,1 Prozent geringeren Jahreseinnahmen oder im Schnitt 158.530 Euro weniger.

Die Hautärzte gehören allerdings zu den Fachgruppen, die einen überproportionalen Anteil ihrer Einnahmen mit Selbstzahlerleistungen (IGeL) erzielen. Kaiser weist darauf hin, dass die Werte des Statistischen Bundesamtes auch die IGeL-Umsätze enthalten, der von ihm bezifferte Verlust durch die Bürgerversicherung bei den entsprechenden Fachgruppen sei deshalb "überzeichnet". Denn IGeL wird es auch unter den Bedingungen einer Bürgerversicherung geben.

Da sich durch den Wegfall des Mehrumsatzes die Praxis-Fixkosten nicht ändern, erwartet Kaiser, dass sich der Gewinn absolut gesehen in gleichem Umfang verringert. Umsatz und Gewinn aus privatärztlicher Tätigkeit, so Kaiser, versetzten Ärzte in die Lage, in Fachpersonal, neue Behandlungsmethoden und moderne Praxisinfrastruktur zu investieren. Davon profitierten auch GKV-Patienten. Genau diese Investitionen wären durch die Bürgerversicherung bedroht.

Sein Szenario: Die Fachärzte würden weniger in Medizintechnik investieren und weniger Personal beschäftigen. "Mit der Bürgerversicherung würden der hoch spezialisierten Facharztversorgung die finanziellen Voraussetzungen endgültig entzogen", so Kaiser. "Das Ziel: ein zentral gesteuertes, budgetiertes Gesundheitswesen unter staatlicher Aufsicht."