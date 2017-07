Ärzte Zeitung online, 05.07.2017 1

Versicherung

Auch CosmosDirekt belohnt gesunde Lebensführung

KÖLN. Die Versicherungsgruppe Generali weitet ihr Gesundheitsprogramm "Vitality" auf die Tochter CosmosDirekt aus. Der Direktversicherer bietet das Programm in der Risikolebensversicherung an. Mittels "Vitality" soll gesundheitsbewusstes Verhalten der Kunden durch günstigere Prämien oder Rabatte bei Kooperationspartnern wie Adidas, Fitness First, Weight Watchers, Galeria Kaufhof oder Linda-Apotheken belohnt werden.

Die Generali ist mit Vitality seit 2016 in der deutschen Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung auf dem Markt. Der Versicherer plant auch ein entsprechendes Angebot für die private Krankenversicherung. Verbraucher- und Datenschützer beurteilen das Programm sehr kritisch. (iss)