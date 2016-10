Ärzte Zeitung online, 01.11.2016 1

Ermordeter 16-Jähriger

So helfen Hamburger Ärzte bei der Tätersuche

Ein mutmaßlicher IS-Sympathisant hat in Hamburg einen 16-Jährigen getötet. Die Polizei setzt jetzt auf die Hilfe von Ärzten.

Die Polizei sucht in Hamburg nach einem Messerstecher – Ärzte sollen ihr dabei helfen. © lassedesignen / Fotolia.com

HAMBURG. Im Fall des tödlichen Messerangriffs auf einen 16-Jährigen in Hamburg setzt die Polizei auf die Hilfe von Ärzten. 11.500 Ärzte in der Stadt wurden per Mail gebeten, Männer mit Schnittverletzungen an der Hand zu melden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

In dem Schreiben heiße es, es sei möglich, dass sich der Täter selbst verletzt hat. Das Bekennerschreiben der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) werde ebenfalls geprüft. (dpa)

