Ärzte Zeitung online, 17.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ascensia Diabetes Care

Neue Version der Diabetes-Management-App

Die Contour Diabetes App ist aktualisiert worden, teilt das Unternehmen Ascensia Diabetes Care mit. Mit der neuen Version 1.4 können Diabetiker einen vollständigen Blutzuckertagebuchbericht inklusive Blutzuckerwerten, Insulineinheiten, Kohlenhydraten und Aktivitäten als PDF-Datei erstellen, abspeichern und für ihren nächsten Arzttermin ausdrucken oder direkt per E-Mail an ihren Arzt versenden.

Mit dem detaillierten Verlaufsbericht lässt sich so die weitere Behandlung optimieren. Anwender können zudem die Rohdaten aller gespeicherten Diabetes-Daten der letzten 100 Tage per CSV-Export aus der App herunterladen und beispielsweise in eine andere kompatible Diabetes-Management-Software einspeisen.

Anwender schätzen zudem das smartLIGHT Farbsignal, mit dem sie ihre Messwerte schnell richtig einordnen und darauf reagieren können.

Service: 08 00 / 50 88.822 oder per E-Mail: info@ascensia.de