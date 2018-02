Im Video – Best of Abstracts in 100 Sekunden (2)

Ärzte Zeitung online, 22.02.2018 1

BERLIN. Die Deutsche Krebsgesellschaft hat Wissenschaftler vor die Kamera gebeten. In kurzen Videobeiträgen präsentieren sie die Kernaussagen ihrer Vorträge beim Krebskongress.

Dr. Marius Cristian Butea-Bocu im Videogespräch, Urologisches Kompetenzzentrum für die Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung (UKR) Bald Wildungen, wurde heute vor die Kamera gebeten und gefragt: Worum geht es in Ihrem Abstract "Certification – a necessary inconvenience?"

Hier gibt's die Antwort:

Vorteil zertifizierte Zentren: Dr. Marius Cristian Butea-Bocu im Videogespräch

Auch Dr. Katja Mehlis, NCT Heidelberg, stand heute vor der Kamera und wurde gefragt: Worum geht es in Ihrem Abstract "Effects of an ethics policy on limitations of life-prolonging treatment (EPAL) on DNR orders and transferal to palliative care settings"?

Hier gibt's die Antwort:

Therapiebegrenzung am Lebensende: Dr. Katja Mehlis im Videogespräch