Heute auf dem Ärztetag

Fernbehandlung ist durch – weitere kontroverse Debatten erwartet

Wird das Fernbehandlungsverbot gelockert? Diese spannende Frage wurde heute Morgen auf dem Deutschen Ärztetag gleich mit einem deutlichen Votum bejaht. Im Verlauf der heutigen Tages ist noch mit anderen kontroversen Debatten zu rechnen.

Eine eindeutige Mehrheit stimmt für die Lockerung des Fernbehandlungsverbots. © reh

ERFURT. Der Vorstand der Bundesärztekammer (BÄK) hat seit geraumer Zeit auf eine Lockerung des Fernbehandlungsverbots hingearbeitet. Er sieht eine Änderung der Musterberufsordnung vor, mit der rein technikbasierte Gespräche in Einzelfällen auch bei unbekannten Patienten möglich sind. Allerdings bei Beachtung aller ärztlicher Sorgfalt und der Patientensicherheit.

Die Lockerung des Fernbehandlungsverbots wurde bereits am Mittwoch bis in den Abend hinein heiß diskutiert. Neben kritischen Stimmen, die sich um das Arzt-Patienten-Verhältnis, die Qualität der Versorgung, Datenschutz sorgten, aber auch darüber, dass sie künftig durch Call-Center ersetzt werden, sprachen sich viele Delegierte dafür aus, Telemedizin aktiv mitzugestalten. Denn die Patienten würden es mit oder ohne die Ärzte nutzen. Dann sollten die Ärzte doch lieber das Heft in der Hand behalten, so ein Delegierter.

Nun ist es geklärt. Geich heute Morgen stimmten die Delegierten deutlich für die von der BÄK vorgeschlagene Lockerung des Fernbehandlungsverbots. BÄK-Präsident Prof. Frank Ulrich Montgomery verkündet Glückwünsche des Gesundheitsministers Spahn zur Lockerung des Fernbehandlungsverbots. Der Minister habe eine SMS geschickt, teilte er mit.

Es dürfte heute auch weiterhin spannend werden auf dem Deutschen Ärztetag in Erfurt.

Denn weitere Themen des Tages sind:

die zunehmende Gewalt und Aggression gegenüber Ärzten und medizinischem Personal der Plan der Regierung, 8000 neue Stellen in Alten- und Krankenpflege zu schaffen die Ausweitung von Medizinstudienplatzkapazitäten die ambulante Notfallversorgung ethische Grundausrichtung im digitalen Zeitalter

Wir berichten fortlaufend über den aktuellen Stand der Debatten und die Entscheidungen der Delegierten. (reh)

