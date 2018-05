Ärzte Zeitung online, 11.05.2018 1

Video-Umfrage

"AU-Bescheinigungen auf keinen Fall aus der Ferne"

Das Fernbehandlungsverbot wurde gelockert - Ausnahmen sind Rezeptausstellung und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Wir haben in einer Video-Umfrage Ärzte am Rande des Ärztetags befragt, was sie über die Einschränkungen denken.

ERFURT. Der Deutsche Ärztetag hat das Fernbehandlungsverbot gelockert. Der Beschluss sieht vor, dass Ärzte "im Einzelfall" auch bei ihnen noch unbekannten Patienten eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien vornehmen dürfen. Sofern dies "ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt" gewahrt.

Doch es gibt Einschränkungen: Die Krankschreibung per Telefon oder Videokonferenz ist tabu. Und auch für ein Rezept müssen Patienten in die Praxis kommen.

Wie denken Ärzte über diese Ausnahmeregelungen? Die "Ärzte Zeitung" hat am Rande des Ärztetags vier Ärzte und eine Medizinstudentin in einer Video-Umfrage dazu befragt. (ajo/ths)

