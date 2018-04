Ärzte Zeitung online, 11.04.2018 1

Infektiologie

DGIM-Chef Sieber plädiert für Facharzttitel

Infektionskrankheiten gehören weiterhin zum "täglichen Brot" aller Internisten, ist sich Professor Cornel Sieber sicher. "Leider gibt es ebensowenig wie für die Geriatrie auch für die Infektiologie derzeit keinen Facharzttitel", bedauert der Kongresspräsident.

Von Thomas Meißner

Bei unangemessener Antibiose können Erreger umfangreiche Resistenzen entwickeln. © ggw/stock.adobe.com

Ärzte Zeitung:Herr Professor Sieber, infektiologische Themen sind zunehmend häufig Gegenstand öffentlicher Berichterstattung. Manche warnen vor einem Rückfall in Zustände der präantibiotischen Ära. Ist das übertrieben oder ist das Thema selbst in Fachkreisen lange unterschätzt worden?

Professor Cornel Sieber: Davon bin ich überzeugt. Die Angst vor Seuchen steckt tief im Menschen drin. Wir dürfen nicht vergessen, was etwa die Spanische Grippe nach dem ersten Weltkrieg in Europa angerichtet hat. Die diesjährige Grippewelle hat erneut für volle Krankenhäuser gesorgt, ich selbst musste Patienten in andere Kliniken "auslagern".

Im Zuge der globalen Mobilität sowie der Bevölkerungswanderungen bekommen wir es mit einem veränderten Keimspektrum zu tun. Krankheiten, die fast vergessen waren wie die Tuberkulose, nehmen in ihrer Häufigkeit zu. Hinzu kommen Infektionen mit multiresistenten Bakterien.

Der Umgang mit Infektionen erfordert spezifisches Wissen. Das ist weit mehr als Hygiene und Bakteriologie, notwendig ist umfangreiches klinisches Detailwissen am Krankenbett. Wir müssen heute vielfach mit immunkompromittierten Patienten umgehen oder mit Implantaten, die zu wiederholten Infekten führen. Große Kliniken benötigen daher unbedingt eine starke Infektiologie. Leider gibt es ebensowenig wie für die Geriatrie auch für die Infektiologie derzeit keinen Facharzttitel. Solange es keinen Facharzttitel gibt, werden diese Themen akademisch nicht genügend selbstständig behandelt und wird es Nachwuchsprobleme geben. In der Schweiz gibt es den Facharzt für Infektiologie. Ich finde das sehr wichtig und deshalb gehört dies auch zu meinen Topthemen.

Auf der anderen Seite gibt es Keime als ständige und nutzbringende Bewohner des menschlichen Organismus. Eröffnet sich hier ein neuer Kosmos medizinischer Einflussmöglichkeiten?

Ich bin überzeugt, dass das Verständnis des Mikrobioms eine der ganz großen Entwicklungen in der Medizin werden wird. In diesem Zusammenhang müssen wir mutig sein, aber auch demütig. Die Natur ist viel intelligenter als wir. Unsere Nahrung ist der erste Kontakt des Neugeborenen mit der Außenwelt. Grundsätzlich gefällt mir das Grundkonzept: Was wir im Darm haben, hat Effekte auf den gesamten Organismus. Noch verstehen wir allerdings die Zusammenhänge zu wenig. Das Mikrobiom des einzelnen Menschen verändert sich unter Umständen rasch: Wenn ein alter Mensch ins Pflegeheim kommt, wird er 14 Tage später ein anderes Mikrobiom aufweisen als zuvor. Wer drei Wochen in Afrika war, wird mit einem anderen Mikrobiom nach Hause kommen. Wir müssen herausfinden, inwieweit diese Fluktuationen neben dem Grundsetting des Mikrobioms eine Rolle spielen. Wir können die Muster noch nicht richtig lesen, verstehen weder die Physiologie noch Pathophysiologie ausreichend.

Klar ist, dass bestimmte mikrobielle Muster für bestimmte Krankheiten prädisponieren, andere Muster schützen eher vor Krankheit. Natürlich stellt sich die Frage, ob wir mit der Ernährung die Darm-Mikrobiota in eine bestimmte Richtung manipulieren können, die gesundheitsfördernd ist.

Das Mikrobiom kann offenbar als Kofaktor für Krankheiten wirken. Ergeben sich daraus diagnostische Konsequenzen?

Ich denke schon. Im Moment befinden wir uns allerdings noch im Stadium der Datenakquise. Da werden wir in fünf Jahren sicher weiter sein.

Besonders schwer finde ich es, die schnellen Änderungen des Mikrobioms zu verstehen. Daher brauchen wir ausreichend Longitudinaldaten. Das funktioniert nur mit Big-Data-Analytik mithilfe moderner Informationstechnologie.

