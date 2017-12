Literatur: 1. Lemberg ML et al., Hautarzt 2017, 68:282-286 2. Klimek L et al., Expert Rev Clin Immunol 2017, 13:599–610 3. Fachinformation Pollinex® Quattro, Stand: Mai 2017 4. Rabe U et al., Allergo J Int 2017, 26:147–154 5. Canonica GW et al., Allergy 2007, 62:317–324 6. EU Clinical Trials Register, https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=PQBirch203 7. EU Clinical Trials Register, https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=PQBirch204 8. Worm M et al., Jahrestagung der European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Helsinki (EAACI) 17.–21. Juni 2017: Poster 588 9. EU Clinical Trials Register, https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=PQBirch301 10. Schäfer T et al., Allergo J Int 2014, 23:186–199 11. Patel P et al., J Allergy Clin Immunol 2014, 133:121–129 12. Jensen-Jarolim E, World Allergy Organ J 2015, 8:7 13. Leuthard D et al., Jahrestagung der European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Helsinki, Finnland, (EAACI) 17.–21. Juni 2017: Poster 261 14. Cabral-Miranda G et al., Vaccines 2017, 5:pii: E32. doi:10.3390/vaccines5040032 15. Pfaar O et al., Allergy 2017, 1–9