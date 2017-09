Impressum

"The Best Therapies By Design"

Satellitensymposium anlässlich des European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress

Helsinki, 18. Juni 2017

Berichterstattung: Dr. Ulrike Wepner

Artikel gedruckt in "Allergo Journal", Band 26, Heft

6, September 2017

Mit freundlicher Unterstützung der Bencard® Allergie GmbH, München

Corporate Publishing

(verantwortl. i. S. v. § 55 Abs. 2 RStV):

Ulrike Hafner, Tiergartenstraße 17, 69121 Heidelberg

Redaktion: Dr. Tobias Berenz

Springer Medizin Verlag GmbH

Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin

Tel: +49 (0) 61 02 / 506 – 0

Fax: +49 (0) 61 02 / 506 – 203

E-Mail: info@aerztezeitung.de

Die Springer Medizin Verlag GmbH ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Nature

Geschäftsführer: Joachim Krieger, Fabian Kaufmann

Handelsregister Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 167094 B

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 230026696

© Springer Medizin Verlag GmbH

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.