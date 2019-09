Ärzte Zeitung online, 27.09.2019 1

Prävention heute

Zahlen, Daten und Fakten

Wie es im Land um die Gesundheitsvorsorge bestellt ist, zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen.

6,5 Milliarden Euro hat die GKV 2017 für Gesundheitsvorsorge ausgegeben, 3 Prozent ihrer Gesamtausgaben. Nur 519 Millionen davon sind in die Gesundheitsförderung und die Primärprävention geflossen (2 Promille).

40.000 Setting-Maßnahmen hat die GKV 2017 unterstützt, die meisten in Kitas und Schulen, aber auch in sozialen Brennpunkten für mehr gesundheitliche Chancengleichheit. 4,5 Millionen Bürger wurden erreicht. Die Kosten der GKV: 153 Millionen Euro.

2 Euro und 70 Cent ließen sich durch jeden Euro sparen, der in Programme zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Arbeitswelt investiert würde. Manche wissenschaftliche Arbeiten kommen zu noch höheren „Returns on Invest“.

Jeder fünfte Jugendliche hierzulande trinkt mindestens einen Softdrink am Tag oder mehr. Bei Jungen und bei Kindern aus armen Haushalten ist dieser Anteil noch höher.

