Ärzte Zeitung online, 30.08.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Personalie

Neues Gesicht im Vorstand der AOK NORDWEST

Der AOK-Verwaltungsrat hat Dr. Christoph Vauth einstimmig zum neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der AOK NORDWEST gewählt. Der 43-jährige Gesundheitsökonom tritt sein neues Amt am 1. November 2019 an. Vauth hat bereits mehrfach seine Qualitäten als Krankenkassen-Manager in strategisch wichtigen Schlüsselpositionen unter Beweis stellen können.

„Als Doppelspitze mit dem AOK-Vorstandsvorsitzenden Tom Ackermann sind wir bestens aufgestellt, die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft im Gesundheitswesen zu meistern“, so die beiden alternierenden AOK-Verwaltungsratsvorsitzenden Johannes Heß und Georg Keppeler. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich