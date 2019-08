Ärzte Zeitung online, 27.08.2019 1

Modellrechnung

Nutri-Score senkt Kalorien und Mortalität

Der Nutri-Score begünstigt im Vergleich zu anderen Labels die Wahl gesunder Kost am besten, so eine aktuelle Studie.

In Frankreich wird die Lebensmittelkennzeichnung via Nutri-Score bereits praktiziert. © Christophe Gateau / dpa / picture alliance

PARIS. Verbraucher wählen mit der Nutri-Score-Ampel deutlich gesündere Lebensmittel aus, berichten französische Forscher um Manon Egnell von der Sorbonne. Nach einer Modellrechnung werden dadurch im Vergleich zu nicht gekennzeichneten Lebensmitteln Produkte mit neun Prozent weniger Kalorien gekauft (pro Tag –180 kcal). Dies würde sich in Frankreich mit 7680 weniger Todesfällen durch ernährungsbedingte Krankheiten niederschlagen (International J Behav Nutri Phys Activity 2019 16: 56).

Bei vier anderen geprüften Labels fiele die Mortalitäts-Reduktion niedriger aus: Health Star (minus 6265), Reference Intakes (–4223), Multiple Traffic Lights (–3583), SENS (2365).

Die Forscher nutzten Daten eines Experiments. Untersucht wurde, wie sich ein Einkaufskorb verbessert, wenn alle Produkte mit je einem der fünf Systeme gekennzeichnet sind. Mit dem Nutri-Score wählten die Probanden im Vergleich mehr Obst (plus 12,4 Prozent), Gemüse (+5,4 Prozent) und Ballaststoffe (+7,2 Prozent) aus, sowie Produkte mit weniger gesättigten Fettsäuren (–29,9 Prozent) und Salz (–4,1 Prozent). Mit Daten zum Ernährungsverhalten der Franzosen wurde dann ermittelt, wie sich die jeweiligen Labels auf Kalorienaufnahme und Nährwertzusammensetzung auswirken würden.

Fazit: Der Nutri-Score fördert die Wahl gesunder Lebensmittel im Vergleich zu anderen Labels am besten und kann so letztendlich viele Todesfälle vermeiden helfen, so die Deutsche Allianz Nichtübertragbarer Krankheiten (DANK) in einer Mitteilung zur Studie. (eis)

