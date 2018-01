Ärzte Zeitung online, 04.01.2018 1

Lecker und gesund

Lactobacillus ist Mikrobe des Jahres 2018

BERLIN. Lactobacillus wurde vom Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland zur Mikrobe des Jahres 2018 gekürt. Mit der Auszeichnung will der Verband auf die bedeutsame Rolle der Mikroorganismen für die Ökologie, Gesundheit, Ernährung und Wirtschaft hinweisen.

Lactobacillus verzehren wir täglich: als Sauerteigbrot, im Joghurt oder in Form von Sauerkraut oder Oliven, erinnert der Verband in einer Mitteilung. Lactobacillus begleitet den Menschen von Geburt an und unterstützt Verdauung, Immunsystem und das Wohlbefinden. Die von ihm hergestellte Milchsäure macht Lebensmittel haltbar und dient als Grundlage für abbaubare Folien und Verpackungen. (eb)