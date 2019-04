Ärzte Zeitung online, 11.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



DGIM-Kongress

Ärzte ohne Grenzen bei Jungen Internisten

Herausforderungen in der humanitär-medizinischen Hilfe – nicht nur dieses Thema präsentiert das „Forum Junge Internisten“ beim DGIM-Kongress.

WIESBADEN. Vor allem, aber nicht nur für junge Kollegen ist das Programm gedacht, das die Arbeitsgruppe Junge Internisten der DGIM in enger Zusammenarbeit mit dem Kongressteam um Professor Claus F. Vogelmeier für das „Forum Junge Internisten“ beim diesjährigen Internistenkongress zusammengestellt hat.

Dabei heißt es wieder: „Früh aufstehen!“, denn bereits um 7:45 Uhr stehen an den vier Kongresstagen Professoren, Chefarzt oder Honorararzt bereit, um in „Meet the ...“-Veranstaltungen bei einem gemeinsamen Frühstück verschiedene Karrierewege zu präsentieren und dazu Fragen zu beantworten.

Am Samstag, den ersten Kongresstag, geht es dann etwa auch um Herausforderungen in der humanitär-medizinischen Hilfe, wenn Dr. Tankred Stöbe, Mitglied des internationalen Vorstandes von Ärzte ohne Grenzen, über „Nothilfe im Kreuzfeuer aktueller Krisen“ oder Dr. Volker Westerbarkey, Vorstandsvorsitzender Ärzte ohne Grenzen Deutschland e.V. über „Kriminalisierung der humanitären Hilfe: Herausforderungen in 2019“ spricht.

Ärzte ohne Grenzen ist dieses Jahr erste Partnerorganisation

Ärzte ohne Grenzen ist in diesem Jahr erste Partnerorganisation des Internistenkongresses. Stöbe und Westerbarkey haben auch den Vorsitz bei einer Veranstaltung am Sonntag (5. Mai, Saal 1, 12:15 – 13:45 Uhr), in der Beispiele aus der Nothilfe präsentiert werden, etwa im Vortrag „Ebolafieber: Überleben zwischen Präventiv- und Intensivmedizin“.

Weitere Sessions im „Forum Junge Internisten“ reichen von rein fachlichen Themen, wie der Vorstellung nephrologischer Methoden oder nephrologischer Krankheitsbilder, bis hin zu einer berufspolitischen Diskussion zu Erwartungen junger Ärzte an ihre Work/Life-Balance. Auch Querschnittsbereiche wie die Infektiologie und internistische Intensivmedizin werden beim Programm berücksichtigt.

Ein größerer Teil der Sessions wird auf dem Lernen an Fällen aus der Praxis basieren. Die Interaktion zwischen Referenten und Publikum soll dabei durch ein TED-System unterstützt werden. (mal)

Infos zum Kongress Wann und wo? 4. - 7. Mai 2019, Wiesbaden, RheinMain CongressCenter Im Web: www.dgim2019.de

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich