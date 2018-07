Ärzte Zeitung online, 16.07.2018 1

19. Juli 2018

Experten-Chat zu Diabetestherapie

BERLIN. Fragen rund um die Diabetestherapie beantwortet Professor Thomas Haak in einem Experten-Chat am kommenden Donnerstag, den 19. Juli 2018 von 17:00 bis 19:00 Uhr. Haak ist Chefarzt am Diabetes Zentrum Mergentheim und Vorstandsmitglied von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Interessierte können ihre Fragen schon jetzt unter www.diabetesde.org/chat einsenden, teilt diabetesDE mit.

"Nicht bei allen Patienten wirken Medikamente gleich und nicht jeder Stoffwechsel kann dauerhaft ohne Schwankungen eingestellt werden", wird Haak in der Mitteilung zitiert. Daraus ergäben sich für viele Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes Fragen, die der Experte klären möchte. (eb)

